В России зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19
Россия и мир
Вакцина «ЭпиВакКорона». Фото: пресс-служба Роспотребнадзора / ТАСС
Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую вакцину от коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Начать хотел бы с приятной информации о том, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона», — заявил глава государства.
Вице-премьер Татьяна Голикова утверждает, что «ЭпиВакКорона» безопасна, и первые 60 тысяч доз произведут уже в ближайшее время. По информации Министерства здравоохранения, в гражданский оборот препарат поступит с 1 января.
По словам Владимира Путина, Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уже привились новой вакциной в рамках клинических исследований.
Также Путин сообщил о скорой регистрации третьей вакцины.
«Начать хотел бы с приятной информации о том, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона», — заявил глава государства.
Вице-премьер Татьяна Голикова утверждает, что «ЭпиВакКорона» безопасна, и первые 60 тысяч доз произведут уже в ближайшее время. По информации Министерства здравоохранения, в гражданский оборот препарат поступит с 1 января.
По словам Владимира Путина, Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уже привились новой вакциной в рамках клинических исследований.
Также Путин сообщил о скорой регистрации третьей вакцины.
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