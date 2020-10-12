В России зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую вакцину от коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.«Начать хотел бы с приятной информации о том, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса «ЭпиВакКорона», — заявил глава государства.Вице-премьер Татьяна Голикова утверждает, что «ЭпиВакКорона» безопасна, и первые 60 тысяч доз произведут уже в ближайшее время. По информации Министерства здравоохранения, в гражданский оборот препарат поступит с 1 января.По словам Владимира Путина, Голикова и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уже привились новой вакциной в рамках клинических исследований.Также Путин сообщил о скорой регистрации третьей вакцины.