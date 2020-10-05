Экс-главу Удмуртии Александра Соловьева суд приговорил к 10 годам колонии

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Завьяловский районный суд приговорил бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева к десяти годам лишения свободы по делу о крупной взятке, передает «Интерфакс». Также ему назначен штраф в 275 млн рублей.Обвинение просило суд приговорить Соловьева к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу 280 млн руб.По версии следствия, в 2014—2016 годах Соловьёв получил от представителей организаций, осуществляющих строительство мостовых переходов через Каму и Буй у города Камбарки, взятки на общую сумму более 140 млн рублей, напоминает russian.rt.com.