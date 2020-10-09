Космический корабль «Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

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Корабль «Союз МС-17» пристыковался к Международной космической станции, полет занял рекордно короткое время — три часа и три минуты, передает РИА «Новости».«Союз МС-17» причалил к модулю «Рассвет» в 11:49 по московскому времени, стартовав в 8:45 с космодрома Байконур. Таким образом, время его полета к МКС составило 3 часа и 4 минуты, что является рекордом скорости полета к станции. Обычно полет кораблей «Союз» к МКС занимает около шести часов. Это первый случай применения двухвитковой схемы полета для пилотируемых кораблей, сообщает «Интерфакс». Прежний рекорд был установлен грузовым кораблём «Прогресс МС-15» и составлял 3 часа 18 минут.На борту «Союза МС-17» находились космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. Они перейдут на МКС после того, как откроются люки, и встретятся там с Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и американским астронавтом Крисом Кэссиди.