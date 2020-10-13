В Турции от отравления контрафактным алкоголем погибли 43 человека

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Как минимум 43 человека погибли в результате отравления поддельным алкоголем в Турции. Об этом сообщает телеканал NTV. Больше тридцати человек пребывают в больницах после отравления алкоголем.Люди отравились в 8 турецких городах: Карабюке, Айдыне, Мерсине, Измире, Трабзоне, Мугле, Кырыккале и Стамбуле. Оговаривается отдельно, что всё это были граждане Турции, что туристы не пострадали.Правоохранители Турции уже произвели задержание около двадцати человек, которых подозревают в изготовлении и распространении контрафактного алкоголя.