Россияне назвали необходимый для счастья ежемесячный доход

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Россияне назвали достаточный для счастья доход. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на совместное исследование банка «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь». Согласно опросу, жителям РФ в месяц достаточно 100–150 тыс. рублей, чтобы чувствовать себя счастливым. При этом жителям столицы требуется 150-300 тысяч. Тем не менее, в целом, россияне считают неплохой зарплату в 60 тысяч рублей.Кроме того, чтобы стать счастливее, 43% россиян хотели бы зарабатывать как минимум в 10 раз больше, чем сейчас. 8% респондентов признались, что для счастья им нужен хотя бы $1 млн. Лишь 4% россиян оказались довольны своим заработком. Это, как правило, жители Московского региона и Северо-Запада (6%). Менее всех довольны своей зарплатой жители Северного Кавказа (1%), передает iz.ru.