Космический корабль «Союз МС-17» с новым экипажем для МКС выведен на орбиту

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Ракета «Союз-2.1а» вывела корабль «Союз МС-17» с экипажем из двух россиян и американки на орбиту, полет к Международной космической станции должен занять рекордно короткое время, передает РИА Новости.Впервые сближение с МКС произойдет по двухвитковой схеме и займет всего три часа – это станет рекордом. Стыковка корабля «Союз МС-17» к модулю «Рассвет» МКС должна пройти в 11:52 мск.Как отмечает iz.ru, экипаж пробудет на орбите 177 суток. За это время космонавты проведут 55 научных исследований и экспериментов, а также продолжат поиск места утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда».