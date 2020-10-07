В Москве старшеклассников переводят на дистанционное обучение

11.28 Среда, 14 октября 2020
Россия и мир
Мэр Москвы Собянин заявил, что с 19 октября ученики начальных классов возвращаются в школы, а старшеклассники на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения, передает РИА «Новости».

Свое решение Собянин объяснил тем, что старшеклассники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится около двух третей от числа всех заболевших школьников.

«Транспортные карты школьников 1-5 классов будут разблокированы. Бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему приостановлен», — также добавил он в своем блоге.
© Вечерние ведомости
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