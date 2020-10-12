Компания Apple раскрыла цены на новые iPhone в России

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Этой осенью в России в продажу поступят четыре новых модели — iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Стартовая цена самой бюджетной модели — 69,9 тыс. руб., топовая модель будет стоить от 99,9 тыс.Одной из главных особенностей новых девайсов станет поддержка беспроводных сетей 5G. Диагональ дисплея iPhone 12 mini составит 5,4 дюйма, iPhone 12 и iPhone 12 Pro — 6,1 дюйма, Pro Max, самого большого iPhone в истории Apple, — 6,7 дюйма. Дизайн гаджета из-за плоских краев напоминает iPhone 4 и iPhone 5, а также актуальное поколение iPad.Продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнутся в РФ с 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max станут доступны с 13 ноября.Как сообщили в пресс-службе МегаФона, предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro откроется 21 октября, с 23 октября они поступят в продажу. Предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max начнется 6 ноября, с 13 ноября стартуют продажи этих моделей. Продажи смартфонов Apple за девять месяцев 2020 года выросли в сети «МегаФон Ритейл» на 18% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.