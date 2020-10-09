Тихановская поставила ультиматум Лукашенко и дала ему 13 дней
Россия и мир
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила ультиматум Лукашенко. Об этом сообщается в ее Telegram-канале. Она потребовала до 25 октября от Лукашенко уйти в отставку, а также остановить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных.
Как заявила Тихановская, если требования не будут выполнены, то «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», 26 октября начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж в государственных магазинах», передает РБК.
Как заявила Тихановская, если требования не будут выполнены, то «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», 26 октября начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж в государственных магазинах», передает РБК.
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