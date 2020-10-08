Кипр с 1 ноября приостанавливает программу «золотых паспортов»
Россия и мир
Правительство Кипра с 1 ноября приостанавливает в нынешнем виде программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции в экономику острова. Об этом заявил официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кусиос, сообщает агентство Reuters.
Такая мера одобрена из-за выявленных недостатков в этой программе, а также из-за злоупотребления положениями Кипрской инвестиционной программы.
Правительство страны уже неоднократно объявляло о проверках соблюдения условий программы. Последнее решение было принято 7 октября. В результате проверки власти объявили о лишении гражданства семи человек, получивших его в обмен на инвестиции, передает РБК.
Такая мера одобрена из-за выявленных недостатков в этой программе, а также из-за злоупотребления положениями Кипрской инвестиционной программы.
Правительство страны уже неоднократно объявляло о проверках соблюдения условий программы. Последнее решение было принято 7 октября. В результате проверки власти объявили о лишении гражданства семи человек, получивших его в обмен на инвестиции, передает РБК.
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