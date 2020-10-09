Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса
Россия и мир
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на 25-е октября всенародный опрос граждан.
«25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали. 5 важных вопросов, чтобы узнать твое мнение», — заявил Зеленский в опубликованном видеообращении. О том, какие именно это будут вопросы, он пообещал рассказать позднее.
Как напоминает РИА «Новости», парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
«25 октября на избирательном участке я задам тебе 5 важных вопросов. О том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете. О чем спорим с друзьями, родителями или таксистами. О том, о чем нас раньше никогда не спрашивали. 5 важных вопросов, чтобы узнать твое мнение», — заявил Зеленский в опубликованном видеообращении. О том, какие именно это будут вопросы, он пообещал рассказать позднее.
Как напоминает РИА «Новости», парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
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