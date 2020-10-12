Вылечившийся от коронавируса Дональд Трамп официально вернулся к предвыборной кампании

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Вылечившийся от коронавируса в рекордно короткие сроки президент США Дональд Трамп вернулся к предвыборной кампании и уже выступил перед своими сторонниками в своем родном штате Флорида, передает Reuters.«Как здорово вернуться... Здорово приехать в свой родной штат Флориду, чтобы официально вернуться к предвыборной кампании», — сказал президент в ходе выступления перед избирателями.Ранее лечащий врач президента РФ сообщил о нескольких отрицательных тестах Трампа на коронавирус. Он также заявлял, что Трамп может вернуться к участию в публичных мероприятиях, предположительно, в субботу, 10 октября, сообщает russian.rt.com.