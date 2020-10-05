Баскетбольная Евролига официально отменила два матча «Зенита» в Испании
Россия и мир
Евролига на официальном сайте объявила, что матчи 3-го и 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги с участием «Зенита» не состоятся. Команда из Санкт-Петербурга во вторник, 13 октября, и в четверг, 15 октября, должна была сыграть против «Басконии» и «Валенсии» соответственно.
Как передает «Эхо Москвы», Евролига приняла такое решение в связи с тем, что в составе «Зенита» не набирается минимальное количество баскетболистов для участия в матчах. Решение по судьбе этих игр будет принято позднее после оценки ситуации. Ране Евролига объявила о намерении присуждать технические поражения командам, которые не смогут набрать необходимое количество игроков на матч.
В настоящий момент в основной команде «Зенита» положительные результаты на наличие Covid-19 у восьми игроков, четырех тренеров и одного массажиста. Петербуржцы официально ушли на карантин.
Как передает «Эхо Москвы», Евролига приняла такое решение в связи с тем, что в составе «Зенита» не набирается минимальное количество баскетболистов для участия в матчах. Решение по судьбе этих игр будет принято позднее после оценки ситуации. Ране Евролига объявила о намерении присуждать технические поражения командам, которые не смогут набрать необходимое количество игроков на матч.
В настоящий момент в основной команде «Зенита» положительные результаты на наличие Covid-19 у восьми игроков, четырех тренеров и одного массажиста. Петербуржцы официально ушли на карантин.
Троих игроков «Урала» вызвали в национальные сборные
05 октября 2020
05 октября 2020
«Автомобилист» в Екатеринбурге проведёт три матча
04 октября 2020
04 октября 2020
Сборные регионов отказываются от участия во Всероссийской Универсиаде в Екатеринбурге
11 октября 2020
11 октября 2020
Свыше 13 тысяч свердловчан обследовано на COVID-19 за сутки
04 октября 2020
04 октября 2020