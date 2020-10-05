Баскетбольная Евролига официально отменила два матча «Зенита» в Испании

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Евролига на официальном сайте объявила, что матчи 3-го и 4-го тура регулярного чемпионата Евролиги с участием «Зенита» не состоятся. Команда из Санкт-Петербурга во вторник, 13 октября, и в четверг, 15 октября, должна была сыграть против «Басконии» и «Валенсии» соответственно.Как передает «Эхо Москвы», Евролига приняла такое решение в связи с тем, что в составе «Зенита» не набирается минимальное количество баскетболистов для участия в матчах. Решение по судьбе этих игр будет принято позднее после оценки ситуации. Ране Евролига объявила о намерении присуждать технические поражения командам, которые не смогут набрать необходимое количество игроков на матч.В настоящий момент в основной команде «Зенита» положительные результаты на наличие Covid-19 у восьми игроков, четырех тренеров и одного массажиста. Петербуржцы официально ушли на карантин.