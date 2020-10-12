Компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19

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Американская компания Johnson & Johnson приостановила финальный этап испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в заявлении компании на ее официальном сайте.«Дальнейшее предоставление нашей вакцины приостановлено из-за необъясненной болезни у участника исследования», - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте компании. Отмечается, что состояние заболевшего сейчас изучается.Как напоминает РИА «Новости», Johnson & Johnson начала третий этап испытаний вакцины 23 сентября. Сообщалось, что в этом этапе примут участие до 60 тысяч добровольцев из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Соединенных Штатов, Чили и Южно-Африканской Республики.