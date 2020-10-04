В Грозном в перестрелке с боевиками погибли трое силовиков
Россия и мир
В Грозном произошло боестолкновение силовиков с бандгруппой. В результате нападения несколько боевиков были убиты, но и правоохранители, по предварительной информации, понесли серьезные потери – погибли трое сотрудников правоохранительных органов, сообщает Вести.ру.
Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне, в Октябрьском районе Грозного был введен режим КТО. В настоящее время спецоперация в чеченской столице завершена.
Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне, в Октябрьском районе Грозного был введен режим КТО. В настоящее время спецоперация в чеченской столице завершена.
В столице Урала автомобиль наехал на подростка
06 октября 2020
06 октября 2020