В Грозном в перестрелке с боевиками погибли трое силовиков

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В Грозном произошло боестолкновение силовиков с бандгруппой. В результате нападения несколько боевиков были убиты, но и правоохранители, по предварительной информации, понесли серьезные потери – погибли трое сотрудников правоохранительных органов, сообщает Вести.ру.Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне, в Октябрьском районе Грозного был введен режим КТО. В настоящее время спецоперация в чеченской столице завершена.