Нижегородский стрелок найден мёртвым

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Как сообщает Telegram-канал «Полковник Трифонов», сегодня утром в 07:12 Данила Монахов, устроивший вчера стрельбу в селе Большеорловское Нижегородской области и убивший трёх человек найден мёртвым в двухста метрах от места совершённого им преступления. По предварительным данным, молодой человек застрелился.Напомним, в поселке Большеорловское в Борском районе под Нижним Новгородом молодой человек, приехавший в гости к бабушке, устроил стрельбу около дома и на автобусной остановке. По информации СМИ, стрелявшим оказался 18-летний Данил Монахов. Он расстрелял свою бабушку, соседа, а потом бросился к остановке, где открыл огонь по людям, ожидавшим автобус. В результате три человека погибли, ещё трое получили тяжёлые ранения и находятся в лечебных учреждениях. Состояние двоих оценивается как крайне тяжёлое.