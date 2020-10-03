Ученые рассказали, как долго коронавирус живет на поверхностях
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг
Специалисты Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями выяснили как долго коронавирус SARS-CoV-2 может оставаться на поверхностях. Результаты исследования ученые опубликовали в журнале «Virology Journal».
По данным специалистов из Австралии, коронавирус может спокойно жить на гладких поверхностях на протяжении 28 дней при комнатной температуре.
Наиболее опасными назвали именно непористые поверхности — стекла, бумажные и полимерные банкноты, а также предметы из нержавеющей стали. На них при температуре +20 градусов коронавирус может прожить около месяца, при +30 — до трех недель. Только при температуре + 40 градусов срок его жизни составляет всего несколько суток.
Основную опасность, по мнению ученых, представляют экраны смартфонов, так как, в отличии от рук, люди не подвергают их регулярной обработке.
По данным специалистов из Австралии, коронавирус может спокойно жить на гладких поверхностях на протяжении 28 дней при комнатной температуре.
Наиболее опасными назвали именно непористые поверхности — стекла, бумажные и полимерные банкноты, а также предметы из нержавеющей стали. На них при температуре +20 градусов коронавирус может прожить около месяца, при +30 — до трех недель. Только при температуре + 40 градусов срок его жизни составляет всего несколько суток.
Основную опасность, по мнению ученых, представляют экраны смартфонов, так как, в отличии от рук, люди не подвергают их регулярной обработке.
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