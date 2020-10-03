Ученые рассказали, как долго коронавирус живет на поверхностях

11.49 Понедельник, 12 октября 2020
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг
Специалисты Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями выяснили как долго коронавирус SARS-CoV-2 может оставаться на поверхностях. Результаты исследования ученые опубликовали в журнале «Virology Journal».

По данным специалистов из Австралии, коронавирус может спокойно жить на гладких поверхностях на протяжении 28 дней при комнатной температуре.

Наиболее опасными назвали именно непористые поверхности — стекла, бумажные и полимерные банкноты, а также предметы из нержавеющей стали. На них при температуре +20 градусов коронавирус может прожить около месяца, при +30 — до трех недель. Только при температуре + 40 градусов срок его жизни составляет всего несколько суток.

Основную опасность, по мнению ученых, представляют экраны смартфонов, так как, в отличии от рук, люди не подвергают их регулярной обработке.
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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