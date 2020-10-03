Ученые рассказали, как долго коронавирус живет на поверхностях

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Специалисты Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями выяснили как долго коронавирус SARS-CoV-2 может оставаться на поверхностях. Результаты исследования ученые опубликовали в журнале «Virology Journal».По данным специалистов из Австралии, коронавирус может спокойно жить на гладких поверхностях на протяжении 28 дней при комнатной температуре.Наиболее опасными назвали именно непористые поверхности — стекла, бумажные и полимерные банкноты, а также предметы из нержавеющей стали. На них при температуре +20 градусов коронавирус может прожить около месяца, при +30 — до трех недель. Только при температуре + 40 градусов срок его жизни составляет всего несколько суток.Основную опасность, по мнению ученых, представляют экраны смартфонов, так как, в отличии от рук, люди не подвергают их регулярной обработке.