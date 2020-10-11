В Белоруссии задержали почти 600 протестующих

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 11 октября, в Белоруссии прошел воскресный «Марш гордости», во время которого задержали 586 человек. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна».По данным правозащитников, кроме Минска, силовики задерживали протестующих в Бресте, Могилеве, Витебске, Гомеле, Жодино, Жлобине, Кобрине, Гродно и других городах. Против людей применяли водометы и светошумовые гранаты.Белорусская ассоциации журналистов также сообщает, что среди задержанных не менее 40 сотрудников СМИ. Большая часть из них — в Минске.По словам сотрудника пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Романа Лашкевича, в отношении всех журналистов, находившихся в Октябрьском РУВД, начат административный процесс.Ранее сообщалось, что 15 журналистов белорусских негосударственных СМИ, задержанных во время акции протеста, находятся более шести часов в Октябрьском РУВД Минска. Среди них корреспонденты агентства «БелаПАН», издания «Наша Нива», интернет-ресурса «Onliner», газет «Народная воля», «Новы час», «Белорусы и рынок», а также телеканала «Белсат».Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова подтвердила интернет-порталу tut.by задержание 14 журналистов, добавив, что она не располагает информацией об их дальнейшей судьбе. Чемоданова также выразила надежду, что с ними «все будет хорошо».