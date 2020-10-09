Деньги Сороса могут поссорить Россию и Армению

15.41 Воскресенье, 11 октября 2020
Россия и мир
Фото: politkavkaz.com
Американский миллиардер Джордж Сорос тратит десятки миллионов долларов, чтобы влиять на политику Армении. Из последнего: именно Фонд Сороса выделил Армении 600 тысяч долларов на борьбу с COVID-19. Новость сама по себе позитивная, особенно на фоне проваленной под руководством Пашиняна работы по борьбе с распространением коронавируса. Но обращает на себя внимание и тот факт, что, наряду с Украиной, Армения стала чуть ли не единственной постсоветской страной, «удостоенной» подобной поддержки со стороны организации известного миллиардера.

Стоит ли говорить о других заметных тенденциях, наблюдающихся в общественной жизни Армении с момента прихода Пашиняна к власти, которые не сулят России ничего хорошего. Тут и скандальный законопроект, обеспечивающий выдавливание российских телеканалов из местной вещательной сети, и закрытие последней русскоязычной передачи на Общественном телевидении, и выступления российских оппозиционеров на государственном телеканале с привычными для них тезисами. Причем, непосредственно перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ.

Нынешнее правительство Армении имеет очень теплые, можно сказать дружественные отношения со структурами Джорджа Сороса. В настоящее время Фонд финансирует около 60 организаций под эгидой так называемого «Открытого общества» (признанного в РФ «нежелательной организацией»), охватывающих практически все сферы деятельности республики, включая масс-медиа, журналистские расследования, политисследования, молодежную политику, защиту прав человека, образование, науку и многое другое.

Фонд Джорджа Сороса, которого называют крестным отцом «цветных революций», начал работать в Армении с 1997 года и выделил свыше 48 млн долларов США более чем 200 организациям. Это сразу было похоже на часть более крупного плана. Так, Фонд Сороса инвестировал 5 млн долларов в средства массовой информации, под предлогом развития независимых СМИ Армении. Это большая цифра для страны, где более 23% населения живет в бедности. Фонд Сороса в Армении поддерживает некоммерческие организации в области прав человека, прав женщин, наблюдения за выборами и других сферах. Эти структуры внесли свой вклад в приход к власти Пашиняна. Премьер-министр, словно выполняя обязательства перед спонсорами «бархатной революции», назначил основных представителей этого Фонда на высокие посты в Армении.

Кроме того, по данным СМИ Армении, среди сторонников Пашиняна в парламенте деятельность 14 депутатов финансируются именно Фондом Сороса. Еще около 50 народных избранников связаны с Фондом косвенно, а это почти половина парламента страны.

Подробнее о деятельности Фонда Сороса в Армении можно прочитать в расследовании True Armenia опубликованном «Центром Закавказских исследований».
© Вечерние ведомости
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