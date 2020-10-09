Инфекционист объяснил, почему делать тест на антитела к COVID-19 бессмысленно

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказал свое мнение по поводу теста на антитела к коронавирусу. На его взгляд, это пустая трата денег.В своем интервью «Комсомольской правде» эксперт рассказал, почему сдача теста на антитела к COVID-19 не имеет смысла: «Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности».Жемчугов объяснил, что наличие защитных белков в крови не освобождает переболевших от обязанности соблюдать масочный режим. А также добавил, что до сих пор неизвестно, насколько сильный и длительный иммунитет формируется после выздоровления от коронавируса.Однако эксперт нашел положительную сторону в том, чтобы все же сделать тест на антитела к COVID-19. «С другой стороны – если у вас в крови есть антитела, это значит, что вакцину от коронавируса вам стоит поставить не раньше, чем через год», — отметил инфекционист.