Инфекционист объяснил, почему делать тест на антитела к COVID-19 бессмысленно

12.23 Воскресенье, 11 октября 2020
Россия и мир
Фото: Юлия Кольтенберг
Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов высказал свое мнение по поводу теста на антитела к коронавирусу. На его взгляд, это пустая трата денег.

В своем интервью «Комсомольской правде» эксперт рассказал, почему сдача теста на антитела к COVID-19 не имеет смысла: «Максимум, что вы узнаете — болели вы коронавирусом или нет, а если болели, то как давно. И уж конечно, если тест окажется положительным, это не будет значить, что теперь можно ходить без маски и вообще пренебрегать мерами безопасности».

Жемчугов объяснил, что наличие защитных белков в крови не освобождает переболевших от обязанности соблюдать масочный режим. А также добавил, что до сих пор неизвестно, насколько сильный и длительный иммунитет формируется после выздоровления от коронавируса.

Однако эксперт нашел положительную сторону в том, чтобы все же сделать тест на антитела к COVID-19. «С другой стороны – если у вас в крови есть антитела, это значит, что вакцину от коронавируса вам стоит поставить не раньше, чем через год», — отметил инфекционист.
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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