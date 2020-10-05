В России выявили еще 12 846 новых случаев COVID-19

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В России за минувшие сутки выявили 12 846 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.Общее число инфицированных в России достигло 1 285 084 человек.Больше всего новых случаев в Москве (+4105 человек), Петербурге (+501 человек), Московской области (+416 человек).За сутки от коронавирусной инфекции умерли 197 человек, с начала пандемии — 22 454 человека. За день в России от COVID-19 излечились 6781 человек, с начала распространения вируса в стране — 1 016 202 человека.