В России выявили еще 12 846 новых случаев COVID-19
Россия и мир
В России за минувшие сутки выявили 12 846 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Общее число инфицированных в России достигло 1 285 084 человек.
Больше всего новых случаев в Москве (+4105 человек), Петербурге (+501 человек), Московской области (+416 человек).
За сутки от коронавирусной инфекции умерли 197 человек, с начала пандемии — 22 454 человека. За день в России от COVID-19 излечились 6781 человек, с начала распространения вируса в стране — 1 016 202 человека.
Общее число инфицированных в России достигло 1 285 084 человек.
Больше всего новых случаев в Москве (+4105 человек), Петербурге (+501 человек), Московской области (+416 человек).
За сутки от коронавирусной инфекции умерли 197 человек, с начала пандемии — 22 454 человека. За день в России от COVID-19 излечились 6781 человек, с начала распространения вируса в стране — 1 016 202 человека.
175 новых случаев коронавируса выявили на Среднем Урале
05 октября 2020
05 октября 2020
На Среднем Урале провели свыше 1,6 млн тестов на COVID-19
03 октября 2020
03 октября 2020
Ещё 165 свердловчан заболели коронавирусом
03 октября 2020
03 октября 2020