Президент Киргизии приказал ввести войска в Бишкек
Россия и мир
Фото: EPA-EFE/IGOR KOVALENKO
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке с 20.00 (17.00 мск) 9 октября до 8.00 (5.00 мск) 21 октября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.
«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения», — заявил представитель пресс-службы.
Отмечается, что в городе будет действовать комендантский час, а Генштабу Вооруженных сил поручается «ввести на территорию города Бишкека воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов».
В пресс-службе отметили, что режим ЧП вводится из-за угрозы жизни и здоровью людей, чтобы защитить граждан и стабилизировать обстановку.
«Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 октября, подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек введен режим чрезвычайного положения», — заявил представитель пресс-службы.
Отмечается, что в городе будет действовать комендантский час, а Генштабу Вооруженных сил поручается «ввести на территорию города Бишкека воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов».
В пресс-службе отметили, что режим ЧП вводится из-за угрозы жизни и здоровью людей, чтобы защитить граждан и стабилизировать обстановку.
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05 октября 2020