В Архангельской области задержан исполняющий обязанности министра образования

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Полицейские задержали исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.Следователи считают, что в декабре 2019 года Гнедышев путем переписки в соцсети развращал двух школьниц. Кроме того, одной из девочек он отправил ссылку на видеозапись сексуального характера.В пресс-службе правительства Архангельской области ранее рассказали, что Гнедышева также подозревают по 242-й статье — изготовление и распространение порнографических материалов, но в СК эту информацию не подтвердили.