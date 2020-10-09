В Архангельской области задержан исполняющий обязанности министра образования
Россия и мир
Полицейские задержали исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева по подозрению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.
Следователи считают, что в декабре 2019 года Гнедышев путем переписки в соцсети развращал двух школьниц. Кроме того, одной из девочек он отправил ссылку на видеозапись сексуального характера.
В пресс-службе правительства Архангельской области ранее рассказали, что Гнедышева также подозревают по 242-й статье — изготовление и распространение порнографических материалов, но в СК эту информацию не подтвердили.
Следователи считают, что в декабре 2019 года Гнедышев путем переписки в соцсети развращал двух школьниц. Кроме того, одной из девочек он отправил ссылку на видеозапись сексуального характера.
В пресс-службе правительства Архангельской области ранее рассказали, что Гнедышева также подозревают по 242-й статье — изготовление и распространение порнографических материалов, но в СК эту информацию не подтвердили.
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