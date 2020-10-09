Пашинян заявил о готовности возобновить мирный процесс по Карабаху

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Армения готова к возобновлению мирного процесса по Нагорному Карабаху в соответствии с заявлениями Минской группы. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании межправсовета ЕАЭС в Ереване.«Мы верны принципу мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными в последние несколько дней президентами и министрами иностранных дел стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — цитирует РИА Новости премьера.Напомним, что ранее главы МИД Армении и Азербайджана заявили о согласии на переговоры, которые пройдут в России 9 октября. Ожидается, что на переговорах будет затронут вопрос прекращении боевых действий в Карабахе.