Пашинян заявил о готовности возобновить мирный процесс по Карабаху
Россия и мир
Фото: сайт премьер-министра Республики Армения
Армения готова к возобновлению мирного процесса по Нагорному Карабаху в соответствии с заявлениями Минской группы. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании межправсовета ЕАЭС в Ереване.
«Мы верны принципу мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными в последние несколько дней президентами и министрами иностранных дел стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — цитирует РИА Новости премьера.
Напомним, что ранее главы МИД Армении и Азербайджана заявили о согласии на переговоры, которые пройдут в России 9 октября. Ожидается, что на переговорах будет затронут вопрос прекращении боевых действий в Карабахе.
«Мы верны принципу мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта и готовы к возобновлению мирного процесса в соответствии с заявлениями, сделанными в последние несколько дней президентами и министрами иностранных дел стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — цитирует РИА Новости премьера.
Напомним, что ранее главы МИД Армении и Азербайджана заявили о согласии на переговоры, которые пройдут в России 9 октября. Ожидается, что на переговорах будет затронут вопрос прекращении боевых действий в Карабахе.
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