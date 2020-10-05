В России до конца 2020 года планируют принять закон о биометрии
Россия и мир
Закон, расширяющий возможности применения биометрии и уточняющий требования к ее безопасности, с высокой степенью вероятности будет принят до конца 2020 года, заявил «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Сейчас слепки лица и голоса из государственной единой биометрической системы (ЕБС) разрешается использовать, только если нужно удаленно открыть вклад, указывает газета. После принятия закона банки смогут внедрить оплату по лицу в магазинах и кафе.
Для того чтобы расплатиться по лицу, нужно будет сдать данные в ЕБС. На данный момент в ней хранятся около 150 тысяч слепков.
Сейчас слепки лица и голоса из государственной единой биометрической системы (ЕБС) разрешается использовать, только если нужно удаленно открыть вклад, указывает газета. После принятия закона банки смогут внедрить оплату по лицу в магазинах и кафе.
Для того чтобы расплатиться по лицу, нужно будет сдать данные в ЕБС. На данный момент в ней хранятся около 150 тысяч слепков.
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