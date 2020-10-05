«Сбер» спрогнозировал пики заболеваемости коронавирусом

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

«Сбер» разработал прогноз прироста числа заразившихся коронавирусом в зависимости от соблюдения эпидемиологических мер. По версии аналитиков, пик заболеваемости коронавирусом в России придется на 8 или 12 ноября, в Москве он возможен раньше — 17 или 24 октября.Отмечается, что прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни.Эксперты заявили о четырех возможных сценариях прогноза распространения вируса по России. При редком нарушении мер профилактики пик заражения наступит 8 ноября, с максимальный суточный приростом заболевших 17 645.Если россияне будут вести себя как обычно, пик заболеваемости придется также на 8 ноября, но прирост будет на уровне 23 325 случаев за сутки.При частом нарушении мер безопасности пик заболеваемости придется на 12 ноября, прирост в этом случае составит 21 968.В Москве, в случае если жители будут соблюдать меры предосторожности, пик заболеваемости придется на 17 октября с суточным приростом в 4895 заразившихся. При редких нарушениях срок сдвинется на 20 октября (плюс 5221 инфицированных), а при частых и полном нарушениях — на 24 октября (плюс 7296 и 7969 соответственно).