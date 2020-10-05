Названы способы уберечься от коронавируса в общественном транспорте

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Главное, что поможет сделать передвижение на общественном транспорте в условиях пандемии более безопасным - соблюдение масочного режима. Об этом рассказал академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в интервью радио Sputnik.Специалист посоветовал надевать маску заранее — за несколько десятков или сотен метров до входа в подземку. Кроме того, маску стоит надевать не в самом автобусе, а еще на остановке, так как там тоже скапливается много людей.«Обязательно находиться в маске всё время пребывания в транспорте. Желательно надевать и перчатки. Если вы вдруг забыли их — как можно меньше касаться предметов и не касаться потом лица, тела и при первой же возможности вымыть руки», — отметил Покровский.Академик пояснил, что по возможности необходимо открывать окно в общественном транспорте, с соблюдением разумных предосторожностей, чтобы не простудиться. Также очень важно соблюдать социальную дистанцию, если это позволяет количество людей в транспорте.