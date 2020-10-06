Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в зоне нагорнокарабахского конфликта по гуманитарным соображениям. По его словам, это необходимо для обмена пленными и телами погибших.«Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.Отмечается, что до обращения президент провёл серию телефонных разговоров с руководством конфликтующих Армении и Азербайджана. Кроме того, в Москву приглашены главы МИД двух государств для проведения консультаций по вопросам нагорнокарабахского урегулирования. Они пройдут 9 октября.