Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
Россия и мир
Фото: Reuters © Bars Media Documentary Film Studio
Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в зоне нагорнокарабахского конфликта по гуманитарным соображениям. По его словам, это необходимо для обмена пленными и телами погибших.
«Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.
Отмечается, что до обращения президент провёл серию телефонных разговоров с руководством конфликтующих Армении и Азербайджана. Кроме того, в Москву приглашены главы МИД двух государств для проведения консультаций по вопросам нагорнокарабахского урегулирования. Они пройдут 9 октября.
«Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.
Отмечается, что до обращения президент провёл серию телефонных разговоров с руководством конфликтующих Армении и Азербайджана. Кроме того, в Москву приглашены главы МИД двух государств для проведения консультаций по вопросам нагорнокарабахского урегулирования. Они пройдут 9 октября.
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