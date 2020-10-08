США обвинили Россию в саботаже создания вакцины от COVID-19
Россия и мир
Фото: AP Photo / John Minchillo
Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию, Китай и Иран в попытке помешать Америке получить вакцину от коронавируса.
"Я бы сказал, что три игрока - Китай, Россия и Иран - пытаются помешать нам получить вакцину…", - сказал он в интервью телекомпании Hearst.
Эванина заявил о том, что сомневается в том, что России удастся вывести на мировой рынок свою вакцину от COVID-19, и заявил, что Москва, Пекин и Тегеран якобы пытаются похитить любую вакцину, которую могут создать США.
"Я бы сказал, что три игрока - Китай, Россия и Иран - пытаются помешать нам получить вакцину…", - сказал он в интервью телекомпании Hearst.
Эванина заявил о том, что сомневается в том, что России удастся вывести на мировой рынок свою вакцину от COVID-19, и заявил, что Москва, Пекин и Тегеран якобы пытаются похитить любую вакцину, которую могут создать США.
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