У препарата от коронавируса нашли новые побочные эффекты

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Фармакологи обнаружили новый побочный эффект у препарата на основе фавипиравира, используемого при лечении коронавируса. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на документ с анализом побочных эффектов, опубликованный Информационным центром по вопросам фармакотерапии у пациентов с COVID-19 "ФармаCOVID".В документе отмечается, что от приема препарата существует вероятность двигательных нарушений у пациентов. Кроме того, из инструкции к идентичному российским японскому препарату "Авиган" удалось выяснить, что есть риск возникновения "синдрома ночного хождения", а также повышенного риска падений. В Росздравнадзор подобных данных еще не поступало, но при необходимости в инструкции по применению российских "Коронавира" и "Арепливира" могут внести изменения."Необходима настороженность в отношении новых, недостаточно документированных или ранее не зарегистрированных нежелательных эффектов, например моторных нарушений и падений", - сказано в документе.