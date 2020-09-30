Президент Армении уволил главу Службы нацбезопасности
Россия и мир
Фото: пресс-служба правительства Республики Армения
Президент Армении Армен Саркисян уволил главу Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна.
«Освободить Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности», — говорится в указе Саркисяна.
На должность главы СБ Армении вместо Кярамяна назначен Микаел Амбарцумян.
О причинах увольнения не сообщается.
Напомним, что Кярамян был назначен главой армянской службы национальной безопасности 8 июня 2020 года указом президента страны.
«Освободить Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности», — говорится в указе Саркисяна.
На должность главы СБ Армении вместо Кярамяна назначен Микаел Амбарцумян.
О причинах увольнения не сообщается.
Напомним, что Кярамян был назначен главой армянской службы национальной безопасности 8 июня 2020 года указом президента страны.
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