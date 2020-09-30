Президент Армении уволил главу Службы нацбезопасности

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Президент Армении Армен Саркисян уволил главу Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна.«Освободить Аргишти Кярамяна от должности директора Службы национальной безопасности», — говорится в указе Саркисяна.На должность главы СБ Армении вместо Кярамяна назначен Микаел Амбарцумян.О причинах увольнения не сообщается.Напомним, что Кярамян был назначен главой армянской службы национальной безопасности 8 июня 2020 года указом президента страны.