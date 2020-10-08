В Минздраве сообщили о росте числа заражений COVID-19 среди детей

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

В России растет число детей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом заявил директор НМИЦ здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко, сообщили РБК в пресс-службе Министерства здравоохранения.«В последние две недели отмечается тенденция к большему выявлению случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди детей», — заявил он.По словам Фисенко, дети чаще всего переносят инфекцию в легкой форме и бессимптомно. Однако в последние десять дней участились жалобы на схожие с COVID-19 симптомы у детей — потерю обоняния, подъем температуры, кашель.Фисенко рекомендовал избегать посещения с детьми общественных мест или больших скоплений людей, а также носить маски и следить за тем, чтобы дети мыли руки и обрабатывали их санитайзерами.