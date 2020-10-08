В Минздраве сообщили о росте числа заражений COVID-19 среди детей
Россия и мир
Фото: rabochy-put.ru
В России растет число детей, заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом заявил директор НМИЦ здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко, сообщили РБК в пресс-службе Министерства здравоохранения.
«В последние две недели отмечается тенденция к большему выявлению случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди детей», — заявил он.
По словам Фисенко, дети чаще всего переносят инфекцию в легкой форме и бессимптомно. Однако в последние десять дней участились жалобы на схожие с COVID-19 симптомы у детей — потерю обоняния, подъем температуры, кашель.
Фисенко рекомендовал избегать посещения с детьми общественных мест или больших скоплений людей, а также носить маски и следить за тем, чтобы дети мыли руки и обрабатывали их санитайзерами.
«В последние две недели отмечается тенденция к большему выявлению случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди детей», — заявил он.
По словам Фисенко, дети чаще всего переносят инфекцию в легкой форме и бессимптомно. Однако в последние десять дней участились жалобы на схожие с COVID-19 симптомы у детей — потерю обоняния, подъем температуры, кашель.
Фисенко рекомендовал избегать посещения с детьми общественных мест или больших скоплений людей, а также носить маски и следить за тем, чтобы дети мыли руки и обрабатывали их санитайзерами.
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