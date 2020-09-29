Патриарха Кирилла отправили на карантин

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отправлен на карантин после контакта с зараженным коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Русской православной церкви.В связи с карантином патриарху пришлось отменить свой традиционный визит в Троице-Сергиеву лавру, который был запланирован по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского. Он отмечается 8 октября.«С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами. Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло», — сказал патриарх Кирилл в послании к братии Троице-Сергиевой лавры.