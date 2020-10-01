В Крыму загорелся санаторий Министерства обороны «Ялта»
Россия и мир
В Крыму произошел пожар в санатории Министерства обороны «Ялта», сообщили РИА Новости в МЧС. Огонь охватил площадь 1 тыс. кв. метров. Пожару присвоен второй номер сложности. Эвакуированы 300 человек. В пресс-службе ЮВО заявили, что причиной ЧП могло стать короткой замыкание электропроводки.
Отметим, что санаторий расположен в Ялте по адресу: улица Севастопольская, 12.
Отметим, что санаторий расположен в Ялте по адресу: улица Севастопольская, 12.
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