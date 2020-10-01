Сегодня Путину исполнилось 68 лет

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Путину 7 октября исполнилось 68 лет. Он родился в 1952 году в Ленинграде. Как сообщил накануне его пресс-секретарь Песков, первую половину дня президент РФ посвятит работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам.Во второй половине дня Путин предположительно встретится с друзьями, родными и близкими, «как это традиционно бывает», заявил Песков.