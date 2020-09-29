В сентябре клиенты Сбербанка сняли с валютных счетов почти 442 миллиона долларов

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В сентябре клиенты Сбербанка сняли с валютных депозитов почти 442 миллиона долларов, следует из отчетности банка. Это сопоставимо с оттоком на пике пандемии коронавируса, сообщил РБК.Уточняется, что в марте с депозитов в Сбербанке было снято $1,39 млрд., а в апреле валютные вклады сократились на $298,2 млн.Как напоминает «Эхо Москвы», за сентябрь курс доллара на Московской бирже вырос почти на 5,5 рублей, а евро – более чем на 5 рублей. Ослабление отечественной валюты аналитики связывали с опасениями из-за новых антироссийских санкций и второй волной коронавируса.