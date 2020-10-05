Врач рассказала, как действовать при появлении симптомов ОРВИ

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

При появлении первых симптомов ОРВИ нужно как можно скорее сдать тест на коронавирус и самоизолироваться.Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман."При появлении кашля, высокой температуры нужно незамедлительно сдать тест на коронавирус. Пациентам с проблемами дыхания и другими признаками воспаления легких, необходимо оперативно обратиться в больницу", - цитирует медика РИА Новости.По словам врача, при отрицательном результате анализа и отсутствии контактов с зараженными, необходимо вылечить простуду, и только после этого вновь возвращаться к привычному ритму жизни. В случае подтверждения болезни, надо исходить из тяжести симптомов и проконсультироваться с врачом для назначения правильного лечения.