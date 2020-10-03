Путин заявил, что угроза коронавируса еще не отступила
Россия и мир
Угроза коронавируса еще не отступила, но власти готовы к любому развитию ситуации, заявил Путин на встрече с лидерами думских фракций, сообщает РИА "Новости".
По словам Путина необходимо действовать четко и согласованно, поддерживать граждан, социальную сферу, систему здравоохранения. Он также выразил уверенность, что «такие решения всегда найдут понимание и поддержку во всех фракциях Думы», передает РБК.
По словам Путина необходимо действовать четко и согласованно, поддерживать граждан, социальную сферу, систему здравоохранения. Он также выразил уверенность, что «такие решения всегда найдут понимание и поддержку во всех фракциях Думы», передает РБК.
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06 октября 2020
06 октября 2020