Путин заявил, что угроза коронавируса еще не отступила

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Угроза коронавируса еще не отступила, но власти готовы к любому развитию ситуации, заявил Путин на встрече с лидерами думских фракций, сообщает РИА "Новости".По словам Путина необходимо действовать четко и согласованно, поддерживать граждан, социальную сферу, систему здравоохранения. Он также выразил уверенность, что «такие решения всегда найдут понимание и поддержку во всех фракциях Думы», передает РБК.