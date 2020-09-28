Армения пропустит учения ОДКБ «Нерушимое братство-2020» в Белоруссии

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Армения пропустит учения ОДКБ «Нерушимое братство-2020», которые пройдут в Белоруссии в середине октября, из-за ситуации в Карабахе, сообщили РИА Новости в армянском минобороны. «На эти учения мы не поедем», - заявили в ведомстве.Напомним, учение ОДКБ «Нерушимое братство-2020» пройдет с 12 по 16 октября на белорусском полигоне «Лосвидо». Планировалось участие в этих учениях государств-членов ОДКБ: РФ, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.