Армения пропустит учения ОДКБ «Нерушимое братство-2020» в Белоруссии
Россия и мир
Армения пропустит учения ОДКБ «Нерушимое братство-2020», которые пройдут в Белоруссии в середине октября, из-за ситуации в Карабахе, сообщили РИА Новости в армянском минобороны. «На эти учения мы не поедем», - заявили в ведомстве.
Напомним, учение ОДКБ «Нерушимое братство-2020» пройдет с 12 по 16 октября на белорусском полигоне «Лосвидо». Планировалось участие в этих учениях государств-членов ОДКБ: РФ, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Напомним, учение ОДКБ «Нерушимое братство-2020» пройдет с 12 по 16 октября на белорусском полигоне «Лосвидо». Планировалось участие в этих учениях государств-членов ОДКБ: РФ, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
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