Трамп призвал американцев не бояться пандемии COVID-19

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Президент США Дональд Трамп по прибытии в Белый дом из медцентра, где он лечился от коронавируса, записал обращение. В нем американский лидер призвал соотечественников не бояться пандемии COVID-19, а также не дать коронавирусу распоряжаться их жизнями, передает rg.ru.«Не позволяйте ему доминировать в вашей жизни, выходите на улицу, будьте осторожны», — заявил Трамп. «Мы победим его [коронавирус]. У нас лучшее медицинское оборудование, лучшие лекарства, все это было разработано недавно», — добавил он. Президент также пообещал, что вакцина от COVID-19 появится «очень скоро».Как напоминает РИА «Новости», Трамп выписался в понедельник из госпиталя в предместье Вашингтона, где он находился на лечении три дня с диагнозом «коронавирус». Трамп продолжит лечение на дому в своей резиденции.