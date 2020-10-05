В Москве временно отменят льготный проезд для школьников и пенсионеров

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о приостановлении льготного проезда для детей в общественном транспорте с 9 октября. Транспортное приложение социальной карты школьников будет заблокировано, а средства будут перенесены на более поздний срок.Кроме того, с 9 до 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями:"Более 25% новых заболевших составляют люди в возрасте 65+. И лишь 10-15% из них заражается из-за контактов с членами семьи. Большинство подхватывают вирус на работе, в транспорте, магазинах и других общественных местах", - отметил Собянин.Согласно указу мэра, проездные билеты, действие которых было приостановлено, можно будет продлить при обращении пассажира в Метрополитен и "Мосгортранс" не ранее дня, следующего за днем окончания приостановления действия карт.