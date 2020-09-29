Песков: ничего нового в разбирательстве с Навальным не произошло
Россия и мир
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в разбирательстве по поводу случившегося с оппозиционером Алексеем Навальным нет новой информации. По его словам, Берлин не предоставил никаких данных по ситуации.
«Пока ничего нового в разбирательстве не произошло. Новым могло бы стать получение информации из Берлина. Берлин пока молчит. Больше комментировать нечего»,— сказал Песков «РИА Новости».
«Пока ничего нового в разбирательстве не произошло. Новым могло бы стать получение информации из Берлина. Берлин пока молчит. Больше комментировать нечего»,— сказал Песков «РИА Новости».
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