ЦИК в Киргизии признала результаты выборов недействительными
Россия и мир
Фото: Владимир Пирогов / Reuters
Итоги выборов в Киргизии признаны недействительными после протестов в стране. Об этом сообщила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева изданию 24.kg.
«Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий», — заявила Джурабаева.
Напомним, что протестующие вышли на улицы Бишкека после объявления итогов голосования. Они пошли на штурм здания Белого дома и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева.
«Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий», — заявила Джурабаева.
Напомним, что протестующие вышли на улицы Бишкека после объявления итогов голосования. Они пошли на штурм здания Белого дома и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева.
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