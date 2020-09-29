ЦИК в Киргизии признала результаты выборов недействительными

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Итоги выборов в Киргизии признаны недействительными после протестов в стране. Об этом сообщила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева изданию 24.kg.«Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий», — заявила Джурабаева.Напомним, что протестующие вышли на улицы Бишкека после объявления итогов голосования. Они пошли на штурм здания Белого дома и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева.