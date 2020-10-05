В России выявили 11 615 новых случаев коронавируса

12.46 Вторник, 6 октября 2020
Россия и мир
Фото: doshdu.com
За сутки в России подтвердили 11 615 новых случаев коронавируса, из них 3 282 (28,3%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 237 504 заболевших COVID-19.



Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписаны еще 6 252 человека. Всего врачи вылечили уже 988 576 пациентов.

Также за сутки зафиксировано 188 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 21 663 человека.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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