В России выявили 11 615 новых случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За сутки в России подтвердили 11 615 новых случаев коронавируса, из них 3 282 (28,3%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 237 504 заболевших COVID-19.Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписаны еще 6 252 человека. Всего врачи вылечили уже 988 576 пациентов.Также за сутки зафиксировано 188 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 21 663 человека.