Ангела Меркель сегодня в Берлине встретится со Светланой Тихановской

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Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня в Берлине примет экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в качестве «ведущей и ключевой фигуры белорусской оппозиции».Ранее Тихановская в интервью журналу Spiegel сказала, что планирует обсудить с Меркель перспективы участия Берлина как посредника в случае начала переговоров между белорусскими властями и оппозицией, отмечает «Эхо Москвы».Напомним, власти Германии и других стран Евросоюза не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. 2 октября ЕС и Белоруссия заявили о взаимном применении санкций.