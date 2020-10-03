Ангела Меркель сегодня в Берлине встретится со Светланой Тихановской
Россия и мир
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня в Берлине примет экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую в качестве «ведущей и ключевой фигуры белорусской оппозиции».
Ранее Тихановская в интервью журналу Spiegel сказала, что планирует обсудить с Меркель перспективы участия Берлина как посредника в случае начала переговоров между белорусскими властями и оппозицией, отмечает «Эхо Москвы».
Напомним, власти Германии и других стран Евросоюза не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. 2 октября ЕС и Белоруссия заявили о взаимном применении санкций.
Ранее Тихановская в интервью журналу Spiegel сказала, что планирует обсудить с Меркель перспективы участия Берлина как посредника в случае начала переговоров между белорусскими властями и оппозицией, отмечает «Эхо Москвы».
Напомним, власти Германии и других стран Евросоюза не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. 2 октября ЕС и Белоруссия заявили о взаимном применении санкций.
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