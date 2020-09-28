Глава МИД Турции Чавушоглу сегодня посетит Баку и встретится с Алиевым
Россия и мир
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 6 октября посетит с визитом Азербайджан. «В ходе визита он будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — цитирует РИА Новости заявление турецкого МИД.
Помимо того уточняется, что Чавушоглу также проведет встречу со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым для обмена мнениями о нынешней ситуации в Нагорном Карабахе, и о других текущих региональных и международных событиях.
Визит Чавушоглу в Азербайджан проходит на фоне обострившегося конфликта между Баку и Ереваном. 27 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале обстрелов на линии соприкосновения в непризнанной республике Нагорный Карабах, напоминает iz.ru.
Помимо того уточняется, что Чавушоглу также проведет встречу со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым для обмена мнениями о нынешней ситуации в Нагорном Карабахе, и о других текущих региональных и международных событиях.
Визит Чавушоглу в Азербайджан проходит на фоне обострившегося конфликта между Баку и Ереваном. 27 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале обстрелов на линии соприкосновения в непризнанной республике Нагорный Карабах, напоминает iz.ru.
«Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
28 сентября 2020
28 сентября 2020
«Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
29 сентября 2020
29 сентября 2020