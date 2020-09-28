Глава МИД Турции Чавушоглу сегодня посетит Баку и встретится с Алиевым

© Вечерние ведомости

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 6 октября посетит с визитом Азербайджан. «В ходе визита он будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — цитирует РИА Новости заявление турецкого МИД.Помимо того уточняется, что Чавушоглу также проведет встречу со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым для обмена мнениями о нынешней ситуации в Нагорном Карабахе, и о других текущих региональных и международных событиях.Визит Чавушоглу в Азербайджан проходит на фоне обострившегося конфликта между Баку и Ереваном. 27 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале обстрелов на линии соприкосновения в непризнанной республике Нагорный Карабах, напоминает iz.ru.