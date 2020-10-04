В России может быть введён штраф за парковку на газонах

© Вечерние ведомости

В России может быть введён штраф за проезд и парковку на газонах. Это следует из проекта нового КоАП, сообщает РИА «Новости». Новый штраф есть в проекте статьи 16.9 «Нарушения требований в области благоустройства территории».Так, те, кто оставляет автомобиль на газоне, площадках отдыха, возле детских площадок и других пешеходных зонах, заплатят штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей. Кроме того, штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей может быть наложен за мойку автомобилей в неположенных местах, а также за скопление запчастей от машин во дворах.