В России может быть введён штраф за парковку на газонах
Россия и мир
В России может быть введён штраф за проезд и парковку на газонах. Это следует из проекта нового КоАП, сообщает РИА «Новости». Новый штраф есть в проекте статьи 16.9 «Нарушения требований в области благоустройства территории».
Так, те, кто оставляет автомобиль на газоне, площадках отдыха, возле детских площадок и других пешеходных зонах, заплатят штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей. Кроме того, штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей может быть наложен за мойку автомобилей в неположенных местах, а также за скопление запчастей от машин во дворах.
Так, те, кто оставляет автомобиль на газоне, площадках отдыха, возле детских площадок и других пешеходных зонах, заплатят штраф в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей. Кроме того, штраф от 1 тысячи до 3 тысяч рублей может быть наложен за мойку автомобилей в неположенных местах, а также за скопление запчастей от машин во дворах.
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