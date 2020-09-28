В Минобороны Армении заявили об уничтожении 200 военных Азербайджана
Россия и мир
Армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики загнала в ловушку и уничтожила крупное подразделение ВС Азербайджана. Об этом заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
По его словам, вооруженные силы непризнанной республики на одном из самых сложных направлений линии фронта сымитировали отступление, и противник, не разгадав тактический маневр, занял оставленные позиции. После этого военные НКР нанесли сильный артиллерийский удар по ним, большая часть подразделения азербайджанцев была уничтожена, остальные бежали. Потери противника в этом эпизоде Арцах оценивает в 200 человек, сообщает lenta.ru.
Президент Азербайджана Алиев в свою очередь заявил, что страна продолжает успешную операцию. По словам главы государства, в понедельник армия его страны освободила три села в Джабраильском районе и несколько стратегических высот на различных направлениях, передает РБК.
По его словам, вооруженные силы непризнанной республики на одном из самых сложных направлений линии фронта сымитировали отступление, и противник, не разгадав тактический маневр, занял оставленные позиции. После этого военные НКР нанесли сильный артиллерийский удар по ним, большая часть подразделения азербайджанцев была уничтожена, остальные бежали. Потери противника в этом эпизоде Арцах оценивает в 200 человек, сообщает lenta.ru.
Президент Азербайджана Алиев в свою очередь заявил, что страна продолжает успешную операцию. По словам главы государства, в понедельник армия его страны освободила три села в Джабраильском районе и несколько стратегических высот на различных направлениях, передает РБК.
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