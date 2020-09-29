В Роспотребнадзоре рассказали о людях с врожденной защитой от коронавируса

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Люди, которые имеют некоторые мутации в генах, могут обладать врожденной "защитой" от коронавирусной инфекции, рассказали в Роспотребнадзоре. Отмечается, что некоторые генные изменения могут снизить восприимчивость организма к инфекции, тогда вирусу будет труднее попасть в организм.«Известно, что полиморфизмы (мутации) в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки дыхательных путей, могут облегчить или затруднить проникновение вируса в клетки», — пояснили в ведомстве.При этом там также отметили, что определенные комбинации в генах наоборот могут делать людей более уязвимыми к коронавирусу.