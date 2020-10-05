В России за сутки выявили 10888 случаев COVID-19
Россия и мир
Фото: yellmed.ru
За сутки в России подтвердили 10 888 случаев коронавируса, из них 2 861 (26,3%) выявлены активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Всего в стране зафиксировано 1 225 889 заболевших COVID-19.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписан 3 181 человек. Всего врачи вылечили уже 982 324 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 117 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 21 475 человек.
Из больниц по выздоровлению от коронавируса выписан 3 181 человек. Всего врачи вылечили уже 982 324 пациентов.
Также за сутки зафиксировано 117 летальных случаев. С начала эпидемии в России от коронавируса скончались 21 475 человек.
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